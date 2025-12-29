Università il professore Nino Vicari compie 100 anni | Giovani studiate con passione

Il professor Nino Vicari, ingegnere e docente di Tecnologia dell’Architettura all’Università di Palermo, ha recentemente festeggiato il suo centesimo compleanno. Figura di rilievo nel campo accademico, Vicari invita i giovani a studiare con passione e dedizione, sottolineando l’importanza di un impegno costante nella formazione. La sua lunga carriera rappresenta un esempio di dedizione e professionalità nel mondo universitario italiano.

Una ricorrenza speciale per Nino Vicari ingegnere e docente di Tecnologia dell'Architettura all'Università degli Studi di Palermo che nei giorni scorsi ha compiuto 100 anni. Nato a Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina l'8 dicembre del 1925, è autore di numerose pubblicazioni tra le.

