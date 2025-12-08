Creatività e passione i ragazzi della cooperativa Marzo ’78 colorano il Natale

Reggiotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano ormai pochi giorni alle festività del Santo Natale, una ricorrenza definita da molti la festa più bella dell’anno. Oggi, otto dicembre, data in cui si accenderanno le luci delle opere realizzate per l’occasione, in tanti si accingono a dare vita alle creazioni che coloreranno le loro case. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Creativit224 Passione Ragazzi Cooperativa