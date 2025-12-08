Creatività e passione i ragazzi della cooperativa Marzo ’78 colorano il Natale
Mancano ormai pochi giorni alle festività del Santo Natale, una ricorrenza definita da molti la festa più bella dell’anno. Oggi, otto dicembre, data in cui si accenderanno le luci delle opere realizzate per l’occasione, in tanti si accingono a dare vita alle creazioni che coloreranno le loro case. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
Nemart Hair Lab. The Black Eyed Peas · I Gotta Feeling (Taboo’s Spanglish Remix). 5 anni di Nemart. Cinque anni di coraggio, creatività e passione trasformati in una serata piena di sorrisi, brindisi e abbracci. Elena e Matilde hanno celebrato un percorso che - facebook.com Vai su Facebook