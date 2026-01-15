franco battiato il lungo viaggio il trailer del biopic in arrivo al cinema

Online il trailer dell’atteso biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio, il primo film dedicato al cantautore e interpretato da Dario Aita. Online il trailer dell’atteso biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, che arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale. L’elenco delle sale cinematografiche (in aggiornamento) è disponibile e sono aperte le prevendite. Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

