Al cinema come evento speciale il primo film che celebra la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana: Franco Battiato. L’atteso biopic Franco Battiato il lungo viaggio, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il primo film dedicato a Franco Battiato, arriverà nelle sale cinematografiche solo il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios. Il film è uno sguardo avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. L’ elenco delle sale è disponibile su nexostudios.it, sono aperte le prevendite. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Franco Battiato Il lungo viaggio, il biopic con Dario Aita sbarca al cinema

Franco Battiato. Il Lungo Viaggio - Teaser Trailer del film con Dario Aita

Franco Battiato rivive al cinema nel biopic 'Il lungo viaggio'Nessun amore travolgente, nessun colpo di scena: portare sul grande schermo la vita di Franco Battiato non era semplice, tanto che sia il regista Renato De Maria sia la sceneggiatrice Monica Rametta i ... ansa.it

Franco Battiato Il lungo viaggio, dal 2 al 4 febbraio al cinema, poi su Rai 1: la trama e il cast del filmFranco Battiato Il lungo viaggio. La pellicola ripercorre le fasi principali della carriera del cantautore, interpretato da Dario Aita. maridacaterini.it

Un viaggio che è prima di tutto interiore. La storia di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Franco Battiato. Il lungo viaggio. Prossimamente su Rai1 e RaiPlay - facebook.com facebook