Francia il ministro degli Esteri | L' escalation deve terminare il più rapidamente possibile

Il ministro degli Esteri francese ha dichiarato che si sarebbe dovuto discutere dell’azione militare israeliano-americana in Iran prima che avesse luogo. Ha inoltre affermato che l’escalation deve terminare il prima possibile. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di crescente tensione nella regione. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che "si sarebbe dovuto discutere dell'azione militare israelo-americana in Iran prima che avesse luogo". Parlando in una conferenza stampa, Barrot ha aggiunto che "l'escalation militare deve terminare il più rapidamente possibile".