francia charles kushner sanzionato dal ministro degli esteri francese le motivazioni

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha sanzionato l’ambasciatore statunitense Charles Kushner poiché non si è presentato a una convocazione. Quindi, quali saranno le conseguenze della sua mancata partecipazione? A seguito della morte di Quentin Deranque, militante di estrema destra deceduto in una rissa contro un gruppo di estrema sinistra, l’ambasciatore aveva ripostato un commento fatto dall’amministrazione Trump. Il post, di cui Barrot voleva chiarimento, dice: “il radicalismo violento di sinistra è in aumento e che il suo ruolo nella morte di Quentin Deranque dimostra la minaccia che rappresenta per la sicurezza pubblica”. Senza indugi il ministro degli Esteri aveva commentato, sottolineando che è inammissibile “qualsiasi tentativo di utilizzare questa tragedia per scopi politici”. L’intenzione di Barrot, quindi, era di chiedere chiarimenti. Tuttavia, Kushner non si è presentato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Francia sanziona l’ambasciatore statunitense Charles KushnerL’ambasciatore statunitense Charles Kushner ha perso l’accesso al governo francese dopo aver ignorato una convocazione ufficiale del ministero degli Esteri.

Charles Kushner, l’avvocato bidonaro e suocero di Trump che fa litigare Francia e Stati UnitiCharles Kushner, noto avvocato e suocero di Trump, ha provocato tensioni tra Francia e Stati Uniti attraverso una campagna di diffamazione mirata.

Temi più discussi: La Francia ha sanzionato l'ambasciatore statunitense in Francia per non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri; La Francia sanziona l’ambasciatore statunitense Charles Kushner; Francia: Washington commenta morte di Deranque, Parigi convoca l'ambasciatore Usa; La Francia e il caso Kushner: se l'ambasciatore porta pena.

La Francia ha sanzionato l’ambasciatore statunitense in Francia per non essersi presentato a una convocazione del ministero degli EsteriL’ambasciatore statunitense in Francia Charles Kushner è stato sanzionato dal ministero degli Esteri francese per non essersi presentato a una convocazione; di conseguenza non potrà più avere accesso ... ilpost.it

La Francia sanziona l’ambasciatore statunitense Charles KushnerParigi ha revocato l’accesso diretto al governo francese dell’ambasciatore statunitense Charles Kushner, che aveva ignorato una convocazione del ministero degli esteri Leggi ... internazionale.it

La Francia revoca all’ambasciatore statunitense Charles Kushner (71 anni) la possibilità di incontrare membri del governo dopo non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri. L’incontro riguardava un commento dell’amministrazione Tr - facebook.com facebook

Parigi richiama Washington: Charles Kushner oltre il limite Dalla tensione con l’Italia alle frizioni con gli Stati Uniti, Parigi contro una diplomazia percepita come arrogante e personalizzata #Kushner #Macron #Trump x.com