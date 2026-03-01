Dal 20 marzo al 3 maggio, Palazzo Merulana ospita la mostra ‘Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976’, che presenta un arco di tempo in cui l’artista ha vissuto e lavorato nella capitale. La rassegna espone immagini, incontri e contraddizioni tipiche di quegli anni, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sulla produzione artistica di Vaccarone durante il suo periodo romano.

Una stagione di immagini, incontri e contraddizioni rivive nelle sale di Palazzo Merulana, che dal 20 marzo al 3 maggio ospita la mostra ‘Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976’. Nella sede nella capitale della Fondazione Elena e Claudio Cerasi, con la gestione e valorizzazione affidate a Coopculture, prende forma un progetto che riporta al centro una figura significativa del secondo Novecento italiano. Curata da Umberto Croppi e Paolo Asti e prodotta dall’associazione Startè della Spezia, l’esposizione concentra l’attenzione sugli anni romani di Francesco Vaccarone, nato nella nostra città nel 1940 e scomparso due anni fa. Dopo gli esordi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un artista tra città e memoria. Il periodo romano di Vaccarone nella mostra di Palazzo Merulana

Roma come un set, il periodo romano di Francesco Vaccarone nella mostra di Palazzo Merulana. Asti: “Operava in una Capitale culturalmente e socialmente molto fertile” x.com

Dalle Mitofanie ai Clochard, dalla materia al segno, Palazzo Merulana restituisce il ritmo, il colore e le tensioni emotive di un artista tra città e memoria. Paolo Asti ai microfoni di RLV racconta in anteprima la mostra che si aprirà a Roma il prossimo 19 marzo: “ facebook