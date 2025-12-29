La leva calcistica del 1976 | da Francesco Totti a Ronaldo il Fenomeno da Nesta a Sheva i calciatori che compiono cinquant' anni nel 2026

Nel 2026, molti ex calciatori di rilievo compiono cinquant’anni, tra cui iconici campioni degli anni Novanta e Duemila, come Totti, Ronaldo, Nesta e Shevchenko. Questo traguardo segna un momento di riflessione sulla loro carriera e sull’eredità lasciata nel calcio italiano e internazionale. Un’occasione per ricordare le figure che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia calcistica recente.

Nell'anno che comincia arrivano ai cinquanta i campioni degli anni Novanta e Duemila, dai nostri campioni del mondo al Fenomeno.

