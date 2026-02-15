Ripristino della provinciale Uso | avanzano i lavori nei cantieri

La strada provinciale 13 “Uso” è al centro dei lavori di ripristino a causa dei danni causati dall’alluvione di maggio 2023. I cantieri sono aperti nei comuni di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone, dove le frane avevano reso insicura la strada. I lavori mirano a stabilizzare il terreno e a mettere in sicurezza la carreggiata. Un intervento concreto per garantire il passaggio e la sicurezza degli automobilisti.

Proseguono i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la strada provinciale 13 “Uso”, nei territori comunali di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone Proseguono i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la strada provinciale 13 “Uso”, nei territori comunali di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone, interessati da movimenti franosi in seguito all’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di due milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1 ed è eseguito dall’impresa Clas Soc.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Pedemontana, in Brianza avanzano gli 80 cantieri collegati all'opera: i lavori Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del Corso A Salerno i lavori proseguono senza sosta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ripristino della provinciale Uso: avanzano i lavori nei cantieri; Strade provinciali tra cantieri vecchi e nuovi -; Notiziario della viabilità di venerdì 13 febbraio 2026; SP 13 Uso, avanti con i cantieri tra Borghi, Poggio Torriana e Sogliano. Strada Provinciale 13 Uso, i lavori post-alluvione: intervento da 2 milioniProseguono i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la Strada Provinciale 13 Uso, nei territori comunali di Borghi, Poggio ... corriereromagna.it Strade provinciali tra cantieri vecchi e nuoviLunedì 16 febbraio prenderanno il via i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Strada provinciale 74 Cesena – Sorrivoli danneggiata a seguito dell’alluvione del maggio 2023. corrierecesenate.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Aggiornamento Viabilità e Allerta Meteo Si informa la cittadinanza che, a seguito degli interventi di urgenza programmati per far fronte ai danni causati dal maltempo, i lavori di ripristino della Strada Provinciale (tratto Via Ciampe facebook