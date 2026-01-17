Finiti i lavori a Metato Parte il ripristino della frana di Nocchi

Sono stati conclusi i lavori di ripristino della frana in via della Torre a Metato, dopo l’evento verificatosi ad aprile. L’intervento ha riguardato la stabilizzazione della scarpata a monte della strada, che aveva causato parziali interruzioni e accumulo di detriti. Ora si procederà con le verifiche necessarie per garantire la sicurezza dell’area e il ripristino completo della viabilità.

Terminati i lavori per il ripristino della frana in via della Torre a Metato. Il dissesto, verificatasi nell'aprile scorso, ha interessato la scarpata a monte della strada, coinvolgendo parzialmente la carreggiata con detriti e materiale franoso. Da lì la necessità di procedere in maniera tempestiva alla rimozione degli intralci (che fu immediata) e alla redazione di un progetto per la messa in sicurezza completa del versante, dato che la strada coinvolta rappresenta l'unico accesso alla frazione. Progetto che poi, a fine novembre, si è concretizzato in cantiere, la messa in opera di tre file di geoblocchi ancorati al terreno.

