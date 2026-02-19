Carnevale a Civita Castellana la Flaminia gioca a porte chiuse

La partita di serie D tra Flaminia Civita Castellana e Olbia, prevista per domenica prossima, si giocherà senza pubblico. La decisione deriva da una disposizione delle autorità locali per motivi di sicurezza. La partita si terrà allo stadio comunale, che rimarrà vuoto durante l'incontro. I tifosi non potranno assistere dal vivo alla sfida, che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La squadra di casa si prepara ad affrontare l'avversario senza il supporto dei propri supporter.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunito in prefettura ha optato per il divieto di accesso al pubblico allo stadio Madami in concomitanza con l'ultima sfilata della manifestazione La sfida di serie D tra Flaminia Civita Castellana e Olbia, in programma per domenica 22 febbraio, si disputerà a porte chiuse. Lo ha stabilito il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 19 febbraio. “L'incontro - spiega la prefettura - è stato convocato a seguito della richiesta formalmente avanzata il 18 febbraio dalla società sportiva Flaminia Civita Castellana, la quale, a fronte dell'impossibilità di individuare soluzioni alternative di orario o di impianto, ha domandato di poter disputare la partita a porte chiuse.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita CastellanaLa prima sfilata del Carnevale di Civita Castellana prevista per domenica 8 febbraio è stata cancellata all’ultimo minuto.

Civita Castellana, l’assessora Simonetta Coletta molla la delega al CarnevaleA meno di due mesi dall’inizio del Carnevale Scossone, Civita Castellana si prepara a una svolta politica: l’assessora Simonetta Coletta ha ufficialmente consegnato la delega al sindaco Luca Giampieri.

IL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA 2025-2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.