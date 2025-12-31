Musica pittura scultura fotografia | a Castellana Grotte la rassegna Anima&Pietra

A Castellana Grotte, la rassegna Anima&Pietra unisce musica, pittura, scultura e fotografia per esplorare il rapporto tra arte e pietra. Questo materiale, simbolo di stabilità e durata, racconta storie antiche e sfida il passare del tempo. La manifestazione invita a riflettere sulla memoria e sulla forza espressiva della pietra, elemento che unisce le diverse discipline artistiche in un percorso di ricerca e contemplazione.

La pietra è stabile, duratura, forte. Un simbolo antico, che suggerisce sicurezza. Nella pietra sono rimasti incisi i segni degli uomini di settantamila anni fa, dunque la pietra sfida il tempo, la caducità umana, l'oblio.Ma la pietra è inerte, la sua forza, per avere valore, deve essere usata.

