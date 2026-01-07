Carrara il parroco chiude il Duomo per troppi furti Don Albanesi La nostra storia va custodita e protetta

A Carrara, il parroco ha deciso di chiudere temporaneamente il Duomo a causa di frequenti furti, cinque in pochi mesi. Don Albanesi sottolinea l'importanza di custodire e proteggere la storia della comunità. Questa misura mira a garantire la sicurezza e preservare il patrimonio religioso, dato che ormai i furti sono diventati un problema diffuso anche in Italia.

Cinque colpi in pochi mesi e il sacerdote decide di non far entrare più nessuno per qualche giorno Oramai, in Italia, non ci sono più limiti ai furti. Colpi a oltranza nel Duomo di Carrara, tanto che alla fine il parroco ha preso la drastica decisione di chiudere la chiesa. Per alcuni giorni,.

