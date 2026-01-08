Troppi furti | chiude il Duomo Il parroco dice basta | La storia va protetta

A causa di cinque furti avvenuti negli ultimi quattro mesi, l’ultimo durante la festa dell’Epifania, il parroco don Piero Albanesi ha deciso di chiudere temporaneamente il Duomo. La scelta mira a tutelare il patrimonio storico e culturale della chiesa, sottolineando l’importanza di proteggere la propria storia da atti di vandalismo e furto. La decisione sarà mantenuta fino a quando non saranno rafforzate le misure di sicurezza.

Cinque furti in quattro mesi, l’ultimo durante la festa per l’Epifania. E don Piero Albanesi decide di chiudere il Duomo. Approfittando del flusso di turisti, martedì pomeriggio una coppia di maliventi si è introdotta all’interno della chiesa più importante di Carrara e ha trafugato due manufatti in argento e le ostie consacrate conservate all’interno della pisside. I ladri, per impossessarsi delle reliquie hanno danneggiato il tabernacolo della chiesa di S.Andrea Apostolo. Amareggiato don Albanesi. "Al termine di questo tempo nel quale abbiamo più volte pregato davanti al Bambino – ha scritto ai fedeli – e ci siamo ritrovati come comunità a pregare il Signore della vita, la nostra comunità è stata funestata da un evento improvviso e tremendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

