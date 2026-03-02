Foti a Fiumalbo | 2mila persone 4 giorni per rilanciare l’Appennino

Il ministro Tommaso Foti ha partecipato a Fiumalbo, in provincia di Modena, dove si è tenuto un evento di quattro giorni dedicato alle zone montane chiamato ‘Appeninica’. Circa duemila persone hanno partecipato all’iniziativa, che ha visto la conclusione dei lavori nello stesso comune emiliano. L’evento ha coinvolto residenti e rappresentanti delle aree montane dell’Appennino.

Il ministro Tommaso Foti ha concluso a Fiumalbo, comune emiliano in provincia di Modena, un evento di quattro giorni dedicato alle aree montane, chiamato 'Appeninica'. L'iniziativa, che ha registrato circa duemila presenze, si è chiusa con una conferenza stampa in cui Foti ha annunciato l'allocazione di fondi per nuovi servizi nelle zone montane, sottolineando il diritto dei cittadini a restare nei propri territori di origine. L'evento è stato il momento di sintesi di un'azione politica volta a rilanciare un'area spopolata da tempo, in linea con la nuova Legge sulla montagna, oggetto di polemiche per l'esclusione di alcuni comuni. La sala Refettorio dell'ex monastero di Fiumalbo ha ospitato il ministro insieme a rappresentanti locali, tra cui il sindaco Alessio Nizzi.