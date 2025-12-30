Benevento Gerardo Giorgione nominato Commissario Cittadino di Forza Italia

Gerardo Giorgione è stato nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Benevento. Questa nomina segna un passo importante nel percorso di rafforzamento del partito nella città, con l’obiettivo di consolidare la presenza politica e prepararsi alle sfide elettorali future. La sua esperienza sarà fondamentale per rilanciare l’attività di Forza Italia nel territorio e coinvolgere la comunità locale.

Gerardo Giorgione nominato Commissario cittadino di Forza Italia a Benevento: l'impegno per rilanciare il partito in vista delle prossime elezioni. L'avvocato Gerardo Giorgione é stato nominato, dal Segretario Provinciale on. Francesco Maria Rubano, Commissario Cittadino di Forza Italia a Benevento. "Con la nomina di Gerardo Giorgione a commissario cittadino di Forza Italia, – afferma l'on Rubano – intendiamo rilanciare con determinazione l'azione politica del nostro partito nella città di Benevento, anche in vista delle prossime elezioni comunali. Desidero ringraziare il commissario cittadino uscente, Lucio Lonardo, per il lavoro svolto in questi quattro anni alla guida del partito.

