Benevento Gerardo Giorgione nominato Commissario Cittadino di Forza Italia

Benevento, Gerardo Giorgione è stato nominato Commissario Cittadino di Forza Italia. La nomina, annunciata dal Segretario Provinciale, segna un passo importante nel rafforzamento della presenza del partito nel territorio. Gerardo Giorgione porterà avanti le attività e le iniziative di Forza Italia a livello cittadino, contribuendo allo sviluppo delle strategie politiche locali e al dialogo con la comunità.

L'avvocato Gerardo Giorgione é stato nominato, dal Segretario Provinciale on. Francesco Maria Rubano, Commissario Cittadino di Forza Italia a Benevento. "Con la nomina di Gerardo Giorgione a commissario cittadino di Forza Italia, – afferma l'on Rubano – intendiamo rilanciare con determinazione l'azione politica del nostro partito nella città di Benevento, anche in vista delle prossime elezioni comunali. Desidero ringraziare il commissario cittadino uscente, Lucio Lonardo, per il lavoro svolto in questi quattro anni alla guida del partito. La sua esperienza e la sua competenza continueranno a rappresentare un valore aggiunto: ne faremo infatti tesoro all'interno del direttivo che accompagnerà il partito verso la celebrazione del congresso cittadino.

