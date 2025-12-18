Rocco Hunt piange il nonno paterno | La tua storia non finirà qui
Rocco Hunt piange la perdita del nonno Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. Il giovane artista esprime il suo dolore e la speranza che la memoria del nonno viva sempre viva nei suoi ricordi e nelle sue canzoni. Un momento di grande emozione e riflessione per il cantante, che si stringe affettuosamente alla famiglia in questo difficile addio.
Lutto in famiglia per il giovane cantante Rocco Hunt. E’ venuto a mancare, infatti, il nonno paterno, Rocco Pagliarulo, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto nel quartiere Pastena e nella zona di Santa Margherita. Il commento In un post, Rocco Hunt ha scritto: “Ho. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno Rocco: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”
Leggi anche: Rocco Hunt in lacrime per il nonno: il lutto diventa un inno di famiglia
Rocco Hunt piange il nonno paterno: La tua storia non finirà qui; Lutto per Rocco Hunt: addio al nonno Rocco Pagliarulo,; Rocco Hunt in lutto per la perdita del nonno: il commosso addio a Rocco Pagliarulo.
Con un lungo messaggio sui propri social, Rocco Hunt ha espresso tutta la propria tristezza, ma anche riconoscenza, per la scomparsa del nonno del quale porta il nome. Un abbraccio caro Rocco - facebook.com facebook
#rocco hunt, morto il nonno Rocco. Il ricordo sui social: «Te ne sei andato con la mia mano stretta» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.