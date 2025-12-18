Rocco Hunt piange il nonno paterno | La tua storia non finirà qui

Rocco Hunt piange la perdita del nonno Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. Il giovane artista esprime il suo dolore e la speranza che la memoria del nonno viva sempre viva nei suoi ricordi e nelle sue canzoni. Un momento di grande emozione e riflessione per il cantante, che si stringe affettuosamente alla famiglia in questo difficile addio.

