Rocco Hunt piange il nonno paterno | La tua storia non finirà qui

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocco Hunt piange la perdita del nonno Rocco Pagliarulo, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. Il giovane artista esprime il suo dolore e la speranza che la memoria del nonno viva sempre viva nei suoi ricordi e nelle sue canzoni. Un momento di grande emozione e riflessione per il cantante, che si stringe affettuosamente alla famiglia in questo difficile addio.

rocco hunt piange il nonno paterno la tua storia non finir224 qui

© Salernotoday.it - Rocco Hunt piange il nonno paterno: "La tua storia non finirà qui"

Lutto in famiglia per il giovane cantante Rocco Hunt. E’ venuto a mancare, infatti, il nonno paterno, Rocco Pagliarulo, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Era molto conosciuto nel quartiere Pastena e nella zona di Santa Margherita.   Il commento In un post, Rocco Hunt ha scritto: “Ho. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno Rocco: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai”

Leggi anche: Rocco Hunt in lacrime per il nonno: il lutto diventa un inno di famiglia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rocco Hunt piange il nonno paterno: La tua storia non finirà qui; Lutto per Rocco Hunt: addio al nonno Rocco Pagliarulo,; Rocco Hunt in lutto per la perdita del nonno: il commosso addio a Rocco Pagliarulo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.