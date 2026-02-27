La stagione delle classiche del Nord prende il via con l'Omloop Het Nieuwsblad 2026, una gara che richiama gli appassionati di ciclismo da tutta Europa. Si tratta di un evento che segna l'inizio ufficiale del calendario, con tanti corridori pronti a sfidarsi su percorsi ricchi di pietre e tratti impegnativi. La corsa si svolge nel classico scenario primaverile, attirando l'attenzione degli appassionati di ciclismo.

Con l'arrivo della primavera, le Classiche del Nord inaugurano la stagione delle pietre e del pavé. Omloop Het Nieuwsblad, ormai storica, celebra l'81ª edizione offrendo una vetrina impegnativa per atleti e squadre. Il percorso propone una sfida continua tra chilometri, muri e spartiti tattici, dove le oscillazioni di ritmo e le letture di gruppo potrebbero scrivere la storia della stagione. Un successo qui garantisce una posizione di rilievo nel racconto della primavera ciclistica e annuncia l'intensità delle prossime corse. La corsa si sviluppa su 207,2 chilometri, con tredici muri da affrontare e otto settori di pavé. All’ingresso della fase decisiva, l’itinerario presenta una modifica: l’Eikenberg viene riproposto due volte al posto del Valkenberg, aumentando l’impegno altimetrico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Omloop Het Nieuwsblad 2026: la stagione dei pavé si apre con tutti contro Van der Poel

Omloop Nieuwsblad 2026: si apre la stagione delle pietre. Tutti contro Mathieu van der PoelCi avviciniamo alla primavera e si apre la stagione delle pietre, quella delle Classiche del Nord.

Wout Van Aert debutta in stagione alla Omloop Het Nieuwsblad

Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streamingInaugurata la stagione delle corse a tappe con il UAE Tour, è ora il momento delle prime classiche del 2026.

Van Aert malato, salta l'Omloop Het NieuwsbladWout van Aert, ciclista belga della Visma | Lease a Bike, ha comunicato la sua impossibilità di partecipare all'Omloop Het Nieuwsblad, gara in programma sabato 28 febbraio. La decisione è stata presa

