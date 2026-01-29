Brembo spiega come cambiano i freni con le nuove Formula 1 | Dal 2026 la frenata viene stravolta
A partire dal 2026, i freni delle monoposto di Formula 1 cambieranno radicalmente. Brembo ha spiegato che le nuove regole modificano il modo in cui le vetture rallentano, con una rivoluzione nelle tecnologie dei sistemi frenanti. Le squadre dovranno adattarsi a queste novità per competere al meglio, mentre gli appassionati aspettano di vedere come influenzeranno le gare.
Il regolamento tecnico della Formula 1 2026 cambia profondamente le monoposto e coinvolge anche i freni. Andrea Dellavedova, ingegnere di pista Formula 1 per Brembo Racing, spiega cosa succede alla frenata tra rigenerazione elettrica, nuove soluzioni tecniche e scelte progettuali dei team intraviste fin dai primi test a Barcellona.🔗 Leggi su Fanpage.it
