Calendario sport invernali | gli orari della settimana 8-14 dicembre dove vederli in tv e streaming

Entra nel vivo il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con tanti sport invernali protagonisti anche nella seconda settimana di dicembre tra neve e ghiaccio. Fari puntati ovviamente sui vari circuiti di Coppa del Mondo, con gare che mettono in palio punti cruciali per la conquista della Sfera di Cristallo o anche in ottica qualificazione a cinque cerchi. Le discipline impegnate nei prossimi giorni in competizioni di primo livello sono sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, slittino, bob, skeleton e speed skating. Si preannuncia dunque una vera scorpacciata di eventi per gli appassionati di sport invernali, quando mancano ormai due mesi alle Olimpiadi in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

