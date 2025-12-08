Calendario sport invernali | gli orari della settimana 8-14 dicembre dove vederli in tv e streaming
Entra nel vivo il percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con tanti sport invernali protagonisti anche nella seconda settimana di dicembre tra neve e ghiaccio. Fari puntati ovviamente sui vari circuiti di Coppa del Mondo, con gare che mettono in palio punti cruciali per la conquista della Sfera di Cristallo o anche in ottica qualificazione a cinque cerchi. Le discipline impegnate nei prossimi giorni in competizioni di primo livello sono sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon, snowboard, sci freestyle, slittino, bob, skeleton e speed skating. Si preannuncia dunque una vera scorpacciata di eventi per gli appassionati di sport invernali, quando mancano ormai due mesi alle Olimpiadi in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Musica, spettacoli teatrali, letture natalizie, visite ai presepi, laboratori, sport, sono solo alcune delle attività inserite nel calendario natalizio che accompagnerà gli abitanti del Municipio della Bassa Valbisagno durante le feste fino ai primi giorni dell’anno nuov - facebook.com Vai su Facebook
A che ora gli sport invernali oggi: orari domenica 7 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi, domenica 7 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, il salto con ... Segnala oasport.it