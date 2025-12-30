Il Calendario Mondiale F1 2026 comprende 24 Gran Premi, dal Gran Premio d’Australia a quello di Abu Dhabi, confermando un calendario simile alle stagioni precedenti. La stagione si articolerà su diverse tappe in tutto il mondo, includendo anche le sessioni di Sprint. Qui trovi il programma completo con le date e le località di ogni Gran Premio, per seguire da vicino l’intera stagione di Formula 1 2026.

Il Mondiale 2026 di Formula 1 scatterà dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Mondiale F1 2026: il programma di tutti i 24 Gran Premi. Dove si svolgeranno la Sprint

Leggi anche: Calendario Mondiale Superbike 2026: il programma di tutti i 12 Gran Premi

Leggi anche: Calendario Mondiale MotoGP 2026: il programma di tutti i 22 Gran Premi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

F1, tutti i team del Mondiale 2026: da Ferrari alle novità Cadillac e Audi; F1, l’accordo che rischia di far stravincere il Mondiale 2026 a Red Bull e Mercedes; Presentazioni F1 2026: tutte le date da segnare sul calendario; MotoGP & F1 2026, si confermano 9 le sovrapposizioni del calendario.

Tutti i dettagli e le date della prossima stagione di Formula 1: ecco il calendario del Mondiale F1 2026 - Scopri le date e le piste che saranno presenti nel calendario 2026 di F1: non c'è Imola, ma c'è una novità molto attesa. motorbox.com