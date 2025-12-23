Forbidden Fruit approda in prime time su Canale 5
Forbidden Fruit arriva in prima serata su Canale 5, ampliando la propria presenza televisiva. Dopo il successo in daytime, la serie turca che racconta le vicende della famiglia Argun si prepara a essere trasmessa anche in fasce orarie più strategiche, offrendo agli spettatori un’ulteriore opportunità di seguire la storia. Questo passaggio segnala l’interesse continuo nei confronti di una produzione apprezzata e affermata.
Con l’inizio del nuovo anno, anche Forbidden Fruit conquista la prima serata di Canale 5. Oltre a proseguire in daytime, la serie turca sulle vicende della famiglia Argun approderà anche in prime time. Debutto serale e repliche. Salvo imprevisti, il debutto serale di Forbidden Fruit è fissato per giovedì 1° gennaio 2026 e dovrebbe replicarsi la settimana successiva, giovedì 8 gennaio 2026. Trame principali della seconda stagione. Per quella data, le storie della soap giungeranno a un punto cruciale della seconda stagione, tra le nozze di Alihan Ta?demir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) e le indagini di Kaya Ekinci (Bar?? K?l?ç) per scoprire se il giovane Erim (?lber Uygar Kabo?lu) sia il frutto della sua relazione passata con Ender Çelebi (?evval Sam). 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Forbidden Fruit, puntata extralarge per l’Immacolata su Canale 5
Leggi anche: Forbidden Fruit la serie turca su Canale 5: trama e dettagli
Forbidden Fruit, cambio programmazione da gennaio: la soap anche in prime time su Canale 5 - Nel corso di questi mesi di programmazione, l'appuntamento con Forbidden Fruit ha registrato ascolti in costante crescita nel daytime pomeridiano di Canale 5. it.blastingnews.com
Forbidden Fruit conquista la prima serata - Forbidden Fruit conquista il prime time: la dizi turca in onda anche nelle serate di giovedì 1° e 8 gennaio 2026 ... davidemaggio.it
«Farò tutto quello che vuoi. . . » L’episodio di Forbidden Fruit che andrà in onda il 23 dicembre 2025 promette momenti ad alta tensione. Zeynep si ritrova prigioniera di Dundar, che ormai ha perso il controllo. La giovane cerca in tutti i modi di riportarlo alla ragi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.