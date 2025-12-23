forbidden fruit approda in prime time su canale 5

Forbidden Fruit arriva in prima serata su Canale 5, ampliando la propria presenza televisiva. Dopo il successo in daytime, la serie turca che racconta le vicende della famiglia Argun si prepara a essere trasmessa anche in fasce orarie più strategiche, offrendo agli spettatori un’ulteriore opportunità di seguire la storia. Questo passaggio segnala l’interesse continuo nei confronti di una produzione apprezzata e affermata.

Con l’inizio del nuovo anno, anche Forbidden Fruit conquista la prima serata di Canale 5. Oltre a proseguire in daytime, la serie turca sulle vicende della famiglia Argun approderà anche in prime time. Debutto serale e repliche. Salvo imprevisti, il debutto serale di Forbidden Fruit è fissato per giovedì 1° gennaio 2026 e dovrebbe replicarsi la settimana successiva, giovedì 8 gennaio 2026. Trame principali della seconda stagione. Per quella data, le storie della soap giungeranno a un punto cruciale della seconda stagione, tra le nozze di Alihan Ta?demir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) e le indagini di Kaya Ekinci (Bar?? K?l?ç) per scoprire se il giovane Erim (?lber Uygar Kabo?lu) sia il frutto della sua relazione passata con Ender Çelebi (?evval Sam). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

