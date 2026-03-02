Forbes inserisce il Grand Hotel Parker’s nella sua Travel Guide

Il Grand Hotel Parker’s di Napoli è stato inserito nella Forbes Travel Guide 2026, una delle guide più riconosciute a livello mondiale per gli hotel di lusso. La notizia è stata comunicata recentemente e conferma la sua presenza nel prestigioso sistema di valutazione indipendente. La guida di quest’anno include l’hotel tra le strutture raccomandate per i viaggiatori che cercano un livello elevato di qualità e servizi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Grand Hotel Parker's di Napoli entra ufficialmente nella Forbes Travel Guide 2026, il sistema di rating indipendente più autorevole al mondo per l'hotellerie di lusso. L'annuncio è arrivato durante il recente Summit di Montecarlo, confermando lo storico hotel di Corso Vittorio Emanuele come l'unica dimora della città di Napoli presente nella selezione internazionale. Il riconoscimento "Recommended" di Forbes non è un semplice fregio, ma il risultato di rigorose ispezioni anonime basate su oltre 900 standard qualitativi. In un'edizione che ha visto la partecipazione di Chris Gardner, l'imprenditore la cui vita ha ispirato il film cult "The Pursuit of Happyness" con Will Smith, il tema della leadership e della connessione autentica con l'ospite è stato centrale.