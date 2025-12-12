Grand Hotel Parker’s con Domenico Sepe scorci di cinema e arte nel vernissage La Dolce vita a Napoli

Il Grand Hotel Parker’s ospita il vernissage “La Dolce Vita a Napoli”, un’esposizione che unisce cinema, arte e cultura. Attraverso le opere di Domenico Sepe, il progetto invita i visitatori a immergersi in suggestioni napoletane, tra pittura, cimeli e un percorso esperienziale, celebrando la ricca storia artistica e cinematografica della città.

Napoli terra di cinema, suggestioni ed arte. A raccontarlo ancora una volta in una triade combinatoria di pittura, cimeli e percorso esperienziale è l'artista Domenico Sepe. Nella elegante cornice del Grand Hotel Parker's di Napoli il Maestro Sepe presenta il vernissage "La Dolce vita a Napoli", in esposizione presso la celebre struttura dell' hotellerie partenopea, fino al 7 gennaio 2026. Il viaggio espositivo allestito in collaborazione con il giornalista Michelangelo Iossa calamita l'attenzione del visitatore su due figure iconiche del cinema italiano e partenopeo: Sophia Loren e Marcello Mastroianni, immortalati in dipinti e disegni preparatori realizzati dall'artista Sepe, con focus sui dettagli delle due icone della filmografia nostrana.