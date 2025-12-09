Cucinapoli 2025 | la Fondazione Isaia-Pepillo rafforza presso il Grand Hotel Parker’s l’alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletana per la solidarietà
Lunedì 1° dicembre è tornato l’evento Cucinapoli. La Fondazione Isaia-Pepillo ha scelto la prestigiosa cornice dello storico Grand Hotel Parker’s (dal 1870) per rinnovare la raccolta fondi a sostegno dei suoi progetti nell’ambito dell’inclusione sociale e della valorizzazione del nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Cucinapoli: una storia di passione, generosità e cuore firmata Fondazione Isaia-Pepillo. La serata al Parker’s di Napoli
'Cucinapoli',alleanza enogastronomia-sartoria per la solidarietà. Al Parker's la Fondazione Isaia-Pepillo. Accordi per inclusione #ANSA Vai su X
Lunedì 1° dicembre è tornato l’evento Cucinapoli. ... leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it #cucinapoli2025 #fondazioneisaiapepillo #grandhotelparkers #napoliattualità #newsnapoli #notizienapoli #solidarietà #terzosettore https://www.gazzettadinapoli.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Cucinapoli 2025: la Fondazione Isaia-Pepillo rafforza l’alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletana - Pepillo ha scelto la prestigiosa cornice dello storico Grand Hotel Parker’s (dal 1870) per rinnovare la raccolta fo ... Come scrive askanews.it
Terribile rissa alla Villa Comunale di Mesagne, 22enne arrestato per tentato omicidio virgilio.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily