Cucinapoli 2025 | la Fondazione Isaia-Pepillo rafforza presso il Grand Hotel Parker’s l’alleanza tra enogastronomia e sartoria napoletana per la solidarietà

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 1° dicembre è tornato l’evento Cucinapoli. La Fondazione Isaia-Pepillo ha scelto la prestigiosa cornice dello storico Grand Hotel Parker’s (dal 1870) per rinnovare la raccolta fondi a sostegno dei suoi progetti nell’ambito dell’inclusione sociale e della valorizzazione del nostro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

