Forbes elegge Napoli tra gli hotel più belli e lussuosi del mondo

Forbes ha inserito il Grand Hotel Parker’s di Napoli tra gli hotel più belli e lussuosi del mondo. La pubblicazione ha riconosciuto la struttura come una delle migliori a livello internazionale. La selezione riguarda esclusivamente gli hotel che si distinguono per la qualità e il lusso offerti ai loro ospiti. La notizia è stata pubblicata recentemente e riguarda esclusivamente questa struttura napoletana.

Napoli si fa notare nel mondo del lusso con un annuncio straordinario: il Grand Hotel Parker's è stato inserito nella prestigiosa Forbes Travel Guide 2026. Questo riconoscimento, che posiziona l'hotel come una delle migliori strutture al mondo, sottolinea l'eleganza e la qualità del servizio di questa storica dimora, situata in Corso Vittorio Emanuele. Forbes, una pubblicazione scomoda da ignorare nel settore dell'hotellerie, ha ufficializzato il suo verdetto durante il recentissimo Summit di Montecarlo. Il Grand Hotel Parker's è il solo rappresentante di Napoli nella selezione internazionale, un onore che conferma l'anima lussuosa e raffinata della città.

