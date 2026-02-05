Roma in crisi | come i supermercati e gli hotel lussuosi influenzano le zone urbane

A Roma, le zone residenziali e i quartieri storici stanno vivendo momenti difficili. I supermercati e gli hotel di lusso, che fino a poco tempo fa sembravano invincibili, ora faticano a mantenere il passo. La crisi economica si fa sentire anche in questi settori, portando chiusure e cambiamenti nelle abitudini di chi vive in città. La città mostra segni di affaticamento, con negozi e alberghi che devono reinventarsi per sopravvivere.

**Roma in crisi: i supermercati e gli hotel di lusso si confrontano con il declino economico** A Roma, tra le zone residenziali e i quartieri storici, la crisi economica sta facendo capolino anche nei posti più inaspettati. Le vetrine dei supermercati, i parchi e le strade che un tempo erano un punto di riferimento per turisti e residenti, oggi mostrano l’ombra di una città in transizione. Negli ultimi mesi, il paese è stato colpito da un’ondata di licenziamenti, da ritardi nei salari, e soprattutto da un clima di insicurezza che tocca diversi settori. In particolare, le aziende di servizi, i supermercati e gli hotel di prestigio si ritrovano a dover fronteggiare l’incertezza, mentre l’intero sistema produttivo della capitale sembra ormai in fase di arresto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Roma in crisi

La città si trova di fronte a un’ondata di problemi che colpiscono diversi settori.

Una crisi improvvisa scuote Roma, con la chiusura di supermercati Coop e Superconti.

Ultime notizie su Roma in crisi

