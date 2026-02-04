Un comune sannita tra i borghi più belli d’Italia e sulle pagine di Forbes

Un comune del Sannio entra nella lista dei Borghi più belli d’Italia e fa notizia anche su Forbes. Non si tratta di una località di mare o di un borgo pensato per il turismo di massa, ma di un piccolo paese che ha saputo conquistare chi cerca autenticità e bellezza. La sua storia e il suo fascino attirano visitatori da tutta Italia, che scoprono un angolo di tranquillità lontano dal caos. La notizia fa il giro delle agenzie e mette in luce un esempio di come i piccoli centri possano diventare protagonisti.

Cusano Mutri, piccolo centro dell'entroterra sannita, entra a far parte della prestigiosa cerchia dei Borghi più belli d'Italia e conquista anche Forbes, che lo segnala come uno dei nuovi luoghi simbolo dell'Italia autentica da scoprire. Il borgo sannita, infatti, è stato inserito nell'Associazione 'I Borghi più belli d'Italia' nel dicembre 2025, al termine di una selezione rigorosa che ogni anno premia le località più suggestive sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico e culturale.

