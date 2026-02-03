Borghezio difende Vannacci | Salvini ha tradito l’identità della Lega merita il no

Roberto Borghezio, ex eurodeputato e storico membro della Lega, ha deciso di uscire dal partito. La sua decisione arriva dopo le tensioni nate dalla posizione di Salvini sulla Torino-Lione. Borghezio ha criticato il leader leghista, accusandolo di aver tradito l’identità del partito e dichiarando che merita il no alla prosecuzione del progetto. La spaccatura tra i militanti si fa sempre più evidente.

L’ex eurodeputato e storico esponente della Lega, Roberto Borghezio, ha annunciato ufficialmente la sua uscita dal partito in seguito alle tensioni interne scaturite dalla scelta del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di appoggiare la prosecuzione del progetto della Torino-Lione. L’annuncio, reso noto attraverso una dichiarazione rilasciata alla stampa, è stato accompagnato da un’accusa diretta al leader del Carroccio: secondo Borghezio, Salvini ha snaturato il nucleo identitario della Lega, trasformandola da partito di difesa della sovranità nazionale e della sicurezza territoriale in una forza che, di fatto, s’è allineata a interessi europei e a logiche di integrazione che contrastano con le radici del movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito.

Il leader della Lega, Salvini, ha sottolineato come la forza del partito risieda nella sua squadra.

