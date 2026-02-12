La professoressa Barbara Martini di Tor Vergata ha presentato una collana di tesi dedicata alla parità di genere, in occasione della cerimonia dei premi di laurea

Roma, 12 feb. (AdnkronosLabitalia) - “Sono stata invitata come relatrice alla cerimonia di consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin' dalla professoressa Barbara Martini, prorettrice per le pari opportunità dell'università di Roma Tor Vergata in qualità di curatrice del libro associato al riconoscimento, una pubblicazione stabile annuale contenente gli estratti delle tesi di laurea degli studenti e delle studentesse vincitori”. Così Roberta Costa, professore di Ingegneria gestionale dell'università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin', iniziativa con cui l'Ateneo onora la studentessa di Ingegneria Biomedica dell'università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023 e promuove la riflessione sulla parità di genere e le pari opportunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Costa (Tor Vergata): "Collana su premio Cecchettin racchiude estratti di tesi su parità di genere"

La rettrice dell'Università di Tor Vergata ribadisce l'impegno dell'ateneo contro la violenza di genere.

