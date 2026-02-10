Salute mentale e stili di vita | la Fondazione Msd punta su cortometraggi realizzati da giovani per raggiungere la Gen Z
Oggi a Roma, in occasione dell’Internet Safer Day, la Fondazione Msd ha annunciato un progetto dedicato ai giovani. L’obiettivo è usare cortometraggi realizzati dalla stessa Generazione Z per parlare di salute mentale e stili di vita. L’idea è coinvolgere i ragazzi e far loro raccontare le proprie esperienze, sperando di arrivare più facilmente alle nuove generazioni.
Roma, 10 febbraio 2026 – La Fondazione Msd ha presentato oggi, in occasione dell’Internet Safer Day, un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la comunicazione in ambito sanitario, concentrandosi sul delicato e complesso rapporto con le nuove generazioni. Il progetto CAREmotions, nato da una partnership con la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), rappresenta una scommessa sul potere del linguaggio visivo e sulla necessità di un approccio più diretto e coinvolgente per affrontare temi cruciali come la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. L’idea alla base di CAREmotions, come ha spiegato la direttrice della Fondazione Msd, Marina Panfilo, è nata circa due anni fa da una precisa consapevolezza: i canali comunicativi tradizionali risultano spesso inefficaci nel raggiungere i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Fondazione Msd
Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi”
La Fondazione Msd ha lanciato il progetto CAREmotions due anni fa.
"Largo agli stili di vita che blindano la salute"
Le Farmacie Comunali Afm decidono di puntare sui giovani e lo fanno sostenendo il Campionato di giornalismo de La Nazione.
Ultime notizie su Fondazione Msd
Argomenti discussi: Figli, perché gli stili di vita degli aspiranti papà contano dal concepimento: lo studio; Domani è la Giornata mondiale per la lotta contro il cancro; Longevità: stili di vita o fortuna?; Gravidanze sempre più attempate, con disturbi d'ansia in aumento e coperture vaccinali basse.
Salute mentale e prevenzione nei cortometraggi del progetto CAREmotionsDare voce a un racconto da pari a pari, pensato per parlare ai giovani dal loro punto di vista e con i loro codici espressivi. (ANSA) ... ansa.it
Panfilo (Fondazione Msd): Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi(Adnkronos) – Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era necessario adottare un linguaggio innovativo per comunicare con i giovani di temi qu ... sassarinotizie.com
Panfilo (Fondazione Msd): “Per parlare ai giovani di salute servono linguaggi nuovi” x.com
MSDsalute. . Un nuovo modo di parlare di salute. Immagini, linguaggi e sensibilità che nascono dall’incontro tra Fondazione MSD e NABA. Un modo inedito di parlare di prevenzione a tavola. Questo trailer anticipa uno dei video realizzati dai ragazzi del tri - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.