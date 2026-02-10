Salute mentale e stili di vita | la Fondazione Msd punta su cortometraggi realizzati da giovani per raggiungere la Gen Z

Oggi a Roma, in occasione dell’Internet Safer Day, la Fondazione Msd ha annunciato un progetto dedicato ai giovani. L’obiettivo è usare cortometraggi realizzati dalla stessa Generazione Z per parlare di salute mentale e stili di vita. L’idea è coinvolgere i ragazzi e far loro raccontare le proprie esperienze, sperando di arrivare più facilmente alle nuove generazioni.

Roma, 10 febbraio 2026 – La Fondazione Msd ha presentato oggi, in occasione dell’Internet Safer Day, un’iniziativa ambiziosa volta a rivoluzionare la comunicazione in ambito sanitario, concentrandosi sul delicato e complesso rapporto con le nuove generazioni. Il progetto CAREmotions, nato da una partnership con la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), rappresenta una scommessa sul potere del linguaggio visivo e sulla necessità di un approccio più diretto e coinvolgente per affrontare temi cruciali come la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. L’idea alla base di CAREmotions, come ha spiegato la direttrice della Fondazione Msd, Marina Panfilo, è nata circa due anni fa da una precisa consapevolezza: i canali comunicativi tradizionali risultano spesso inefficaci nel raggiungere i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Fondazione Msd ha lanciato il progetto CAREmotions due anni fa.

Le Farmacie Comunali Afm decidono di puntare sui giovani e lo fanno sostenendo il Campionato di giornalismo de La Nazione.

