milano presentata la fondazione vecchioni insieme per la salute mentale

A Milano è stata presentata la fondazione Vecchioni “Insieme per la salute mentale”, dedicata al sostegno e alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale. La fondazione nasce in memoria di un giovane, figlio del musicista Riccardo Vecchioni, che ha combattuto per 17 anni contro una malattia mentale. L’obiettivo è promuovere iniziative di supporto e informazione per affrontare le sfide legate a queste condizioni.

“Il cognome è Vecchioni, ma non è il mio è quello di mio figlio. La fondazione è per lui. Mio figlio ha lottato 17 anni disperatamente contro una malattia mentale. Non ce l’ha fatta. Per me ce l’ha fatta, perché è un dio per me e quindi questa fondazione è a suo nome, è di tutti i ragazzi che soffrono di malattia mentale e non hanno assolutamente l’attenzione, l’affetto, l’amore, la passione, l’organizzazione per essere aiutati e per i genitori, perché soprattutto i genitori soffrono”. Così il cantautore Roberto Vecchioni a margine della presentazione a Palazzo Marino della fondazione Vecchioni, nata per trasformare il dolore per la perdita di un figlio in un impegno condiviso, in ricordo di Arrigo, figlio del cantautore e di Daria Colombo e per combattere lo stigma nei confronti della malattia mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

