Folla per l’ultimo saluto a Massimiliano Negro il silenzio composto e l' applauso finale

A Fano, nella chiesa di San Paterniano, si è svolto l’ultimo saluto a Massimiliano Negro, con una folla numerosa presente. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di silenzio rispettoso, interrotta solo dagli applausi finali. Le persone si sono radunate per rendere omaggio, in un momento di commozione condivisa, che ha riempito il luogo di un senso di raccoglimento.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 2 marzo 2026 - La chiesa di San Paterniano questa mattina era piena. Piena di persone, ma soprattutto piena di silenzio per una morte che non trova parole. Un silenzio composto, profondo, quasi rispettoso del modo in cui Massimiliano Negro, 51 anni, aveva attraversato la vita: senza rumore, senza clamore, senza mai cercare la ribalta. Nessun amico, al termine della funzione, ha sentito il bisogno di prendere la parola. Nessuno ha cercato frasi di circostanza. Perché Massimiliano, vinto da una malattia che ha affrontato con coraggio e discrezione, non era uomo da circostanze. Era uomo di sostanza. E la sostanza, ieri, era tutta lì: nelle presenze, nei segni d'affetto, nel dolore composto, nelle lacrime a fiumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

