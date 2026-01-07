Folla a Milano per l' ultimo saluto ad Achille e a Chiara

A Milano si è tenuto l’ultimo saluto ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, entrambi di 16 anni, tra le sei vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana. La cerimonia ha visto la partecipazione di amici, familiari e cittadini che hanno espresso il loro cordoglio in un momento di lutto condiviso. Un’occasione per ricordare le giovani vite spezzate in modo sobrio e rispettoso.

AGI - Folla a Milano per l'ultimo saluto ad Achille Barosi e a Chiara Costanzo, 16 anni entrambi, tra le sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans Montana. I funerali si svolgono nel pomeriggio e in contemporanea nel capoluogo lombardo, la loro città, in due chiese distinte. L'addio a Chiara nella Basilica di Santa Maria delle Grazie e ad Achille nella Basilica di Sant'Ambrogio. Parenti, rappresentanti delle istituzioni e tantissimi giovani riempiono le cattedrali e il sagrato. Rose bianche per Chiara Costanzo . È arrivato in Santa Maria delle Grazie il feretro di Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta nel rogo di Crans Montana.

