Anguillara funerali Federica Torzullo | folla raccolta in silenzio per ultimo saluto

Oggi ad Anguillara si sono svolti i funerali di Federica Torzullo. Centinaia di persone si sono radunate in chiesa in silenzio, per dare l’ultimo saluto alla giovane. Il parroco Don Quatrini ha preso la parola, parlando di come il male generi altro male e di come solo invertendo questa tendenza si possa sperare in un futuro migliore. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, sconvolta dalla perdita improvvisa.

Il parroco Don Quatrini: "Quanto dovrà ancora passare prima di comprendere che il male genera inevitabilmente altro male, e che solo invertendo questa tendenza possiamo sperare in un futuro migliore" Oggi ad Anguillara un'intera folla si è raccolta in un profondo e rispettoso silenzio, porgendo un ultimo saluto a Federica Torzullo, uccisa brutalmente a coltellate dal marito Claudio Carlomagno. Il parroco della chiesa Regina Pacis, Don Paolo Quatrini, ha accolto poco dopo le 14 la bara di Federica. Numerosi mazzi di fiori hanno riempito la chiesa del piccolo centro vicino Roma, dove oggi è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco Angelo Pizzigallo.

