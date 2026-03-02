Foibe e Abisso Plutone verso il riconoscimento come luogo della memoria nazionale

L’Abisso Plutone, una cavità carsica nel Carso triestino, potrebbe diventare un luogo della memoria nazionale dedicato alla tragedia delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. La proposta di riconoscimento arriva in un contesto in cui si discute di commemorazione e di memorie storiche legate a quegli eventi. La decisione finale sulla designazione non è ancora stata presa.

L'Abisso Plutone, cavità carsica situata nel complesso speleologico del Carso triestino, potrebbe essere inserito ufficialmente tra i luoghi della memoria legati alla tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. È quanto prevede una risoluzione presentata in VII Commissione (Cultura) alla Camera, che impegna il Governo ad avviare le procedure per il riconoscimento del sito quale luogo di testimonianza della tragedia consumatasi nel maggio 1945, valutandone anche la possibile dichiarazione a monumento nazionale.