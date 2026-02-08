Sparita la targa con i nomi degli infoibati nell' abisso Plutone

La targa commemorativa all’imbocco della foiba Plutone, in Carso, è sparita. La scoperta è stata fatta questa mattina da uno degli abituali visitatori che ogni domenica si reca sul posto per rendere omaggio. La scomparsa della targa con i nomi degli infoibati preoccupa gli abitanti e le associazioni che si occupano di memoria. Al momento, non ci sono testimoni o indizi su chi possa averla rimossa. La questura ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.