Sparita la targa con i nomi degli infoibati nell' abisso Plutone

Da triesteprima.it 8 feb 2026

La targa commemorativa all’imbocco della foiba Plutone, in Carso, è sparita. La scoperta è stata fatta questa mattina da uno degli abituali visitatori che ogni domenica si reca sul posto per rendere omaggio. La scomparsa della targa con i nomi degli infoibati preoccupa gli abitanti e le associazioni che si occupano di memoria. Al momento, non ci sono testimoni o indizi su chi possa averla rimossa. La questura ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo.

Nei giorni scorsi in Carso è scomparsa la targa commemorativa posta all'imbocco della foiba Plutone. Ad accorgersene, prima delle 11 di questa mattina, una delle persone che si reca ogni domenica sul luogo a recare un omaggio. Mentre in città si avvicina il giorno del Ricordo, l'atto vandalico.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

