Focarine scontro sulle nuove regole Casali | Ambientalismo simbolico

Sul tema delle focarine di San Giuseppe si sono accese discussioni tra le forze politiche locali dopo che il Comune ha annunciato nuove regole che limitaranno le modalità e le dimensioni delle tradizionali focarine. Casali ha commentato definendo queste restrizioni come un esempio di ambientalismo simbolico. La questione ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti politici e cittadini.

Scontro politico sulle focarine di San Giuseppe dopo le nuove norme che verranno introdotte dal Comune che ne limitano modalità e dimensioni. A intervenire è Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia, che critica l’impostazione dell’amministrazione e accusa la giunta di trasformare una tradizione popolare in un terreno di "ambientalismo simbolico". "C’è un fatto che va riconosciuto – afferma –: almeno sulla vicenda delle focarine l’assessore Bertani ha scelto di metterci la faccia e di esprimere una linea politica chiara. In tempi in cui le responsabilità si disperdono tra uffici e deleghe, una posizione netta è sempre meglio del silenzio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Focarine, scontro sulle nuove regole. Casali: "Ambientalismo simbolico" Leggi anche: Stretta sugli Ncc: limiti in Ztl e contributo economico, scontro con Palazzo Vecchio sulle nuove regole Consiglio FIGC, scontro sulle regole: Napoli contro le bigIl nodo delle regole economiche torna al centro del dibattito calcistico italiano con un consiglio federale convocato d’urgenza, destinato a fare...