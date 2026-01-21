Consiglio FIGC scontro sulle regole | Napoli contro le big

Durante il recente consiglio FIGC, si è aperto un confronto sulle regole economiche che coinvolge Napoli e le grandi squadre del calcio italiano. La discussione si concentra sulle normative che regolano i bilanci e le risorse finanziarie delle società, evidenziando tensioni tra le diverse realtà del campionato. Questo dibattito rappresenta un momento importante nella definizione delle future politiche sportive e finanziarie del calcio nazionale.

Il nodo delle regole economiche torna al centro del dibattito calcistico italiano con un consiglio federale convocato d'urgenza, destinato a fare chiarezza dopo le tensioni esplose nell'ultima assemblea di Lega Serie A. A riportare i dettagli è Tuttosport, che ricostruisce un confronto acceso e carico di implicazioni politiche e sportive. "È in programma oggi un consiglio federale straordinario, convocato in fretta e furia ieri nel tardo pomeriggio, dopo la votazione avvenuta nell'ultima assemblea di Lega Calcio Serie A. Una riunione nella quale i toni si sono accesi, con De Laurentiis protagonista di uno scontro verbale con altri presidenti.

