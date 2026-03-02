Florenzi | Non so quanto il Milan stia dando a Leao con questo modulo Quando c’ero io …

Alessandro Florenzi, ex terzino del Milan dal 2021 al 2025, ha commentato la situazione attuale della squadra e del suo attaccante Leao, affermando di non conoscere l’entità dell’investimento del club nel portoghese con l’attuale modulo di gioco. Florenzi ha fatto riferimento anche alla sua esperienza e alle differenze rispetto al passato, senza approfondire motivazioni o cause specifiche.

Ieri pomeriggio il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-0, sul campo della Cremonese di Davide Nicola. Partita ostica allo 'Zini', vinta dai rossoneri soltanto nel finale, con i gol di Strahinja Pavlovic (89') e Rafael Leão (94'). Con questo gol, l'attaccante portoghese è giunto a quota 10 gol (e 2 assist) in 22 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia, eppure c'è chi non riesce a vedere il numero 10 milanista valorizzato nell'assetto tattico (3-5-2) di Allegri. Si tratta di Alessandro Florenzi, terzino del Milan per quattro stagioni (2021-2025) che, con il Diavolo, ha vinto uno Scudetto nel 2022 e una Supercoppa Italiana lo scorso anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

