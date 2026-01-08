Marsch ct Canada allo scoperto | David mi ha detto questo sul suo futuro Sono contento invece che il Milan stia dando fiducia a… Le sue rivelazioni

Da calcionews24.com 8 gen 2026

Jesse Marsch, commissario tecnico della nazionale canadese, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di David e sui progetti del Milan. In un’intervista, Marsch ha parlato della fiducia che il club sta dando a determinati giocatori, offrendo uno sguardo sincero sulle sue opinioni e sulle prospettive dei talenti coinvolti. Le sue dichiarazioni forniscono un'interessante prospettiva sulle dinamiche attuali del calcio italiano e internazionale.

Marsch, ct del Canada, è uscito allo scoperto così su David della Juventus e Nkunku del Milan. Le sue dichiarazioni Jesse Marsch, attuale commissario tecnico della nazionale canadese, conosce bene Jonathan David. Lo ha seguito nella sua crescita e ora, dopo un periodo difficile per l’attaccante alla Juventus, esprime tutta la sua fiducia nel suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

