Marsch ct Canada allo scoperto | David mi ha detto questo sul suo futuro Sono contento invece che il Milan stia dando fiducia a… Le sue rivelazioni

Jesse Marsch, commissario tecnico della nazionale canadese, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di David e sui progetti del Milan. In un’intervista, Marsch ha parlato della fiducia che il club sta dando a determinati giocatori, offrendo uno sguardo sincero sulle sue opinioni e sulle prospettive dei talenti coinvolti. Le sue dichiarazioni forniscono un'interessante prospettiva sulle dinamiche attuali del calcio italiano e internazionale.

