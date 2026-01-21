A Roma le imprese sfidano la fine del Pnrr | Nel 2026 c’è ancora fiducia

A Roma, le imprese si preparano alla conclusione del Pnrr, prevista per il 2026. Nonostante le preoccupazioni legate alla fine dei finanziamenti, si prevedono segnali di ripresa e fiducia nel futuro. Le aziende della Capitale continuano a lavorare per mantenere la crescita e affrontare le sfide con ottimismo, in un contesto di transizione e adattamento alle nuove risorse e opportunità.

La fine dei fondi del Pnrr fa paura ma, nonostante ciò, si prevede un 2026 tutto sommato positivo per le imprese della Capitale. È quanto è emerso dal panel organizzato dalla Camera di Commercio di Roma che ha coinvolto 500 aziende rappresentative del tessuto imprenditoriale romano. Un confronto.

