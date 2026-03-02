Fiuggi aderisce alla Rottamazione quinquies | via libera della Giunta per agevolare i contribuenti

Il documento approvato disciplina nel dettaglio le modalità di adesione, i requisiti di accesso e i termini per la presentazione delle istanze. L’Amministrazione comunale di Fiuggi, guidata dal sindaco Alioska Baccarini, ha approvato la delibera di indirizzo per l'adesione alla "Rottamazione quinquies", la nuova misura di definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento consentirà ai cittadini e alle imprese del territorio di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente beneficiando di condizioni fortemente agevolate. La "Rottamazione quinquies", ponendosi nel solco delle precedenti manovre nazionali, offre l'opportunità di estinguere i tributi pregressi abbattendo i costi accessori, risultando così più vantaggiosa rispetto alle procedure ordinarie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Torre Annunziata, il Comune aderisce alla Rottamazione QuinquiesUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Tasse comunali a Catania, via libera alla “rottamazione quinquies”Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera all’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, aprendo la strada a una nuova...

Una selezione di notizie su Fiuggi aderisce.

Rottamazione quater, scadenza il 28 febbraio: come pagare la rata e cosa sapereCome si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei ... tg24.sky.it

Rottamazione quinquies 2026: cosa succede a chi è in regola con la rottamazione quater, quali cartelle può inserire, chi resta escluso e come muoversi senza erroriSe hai passato gli ultimi due anni a inseguire scadenze, F24 e notifiche di cartelle, è probabile che alla parola rottamazione quinquies ti sia venuto un mezzo brivido.Ancora una definizione agevola ... alphabetcity.it