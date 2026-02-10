L'Agenzia delle Entrate ha diffuso le prime versioni dei modelli per la dichiarazione dei redditi del 2025. Le scadenze si avvicinano e ci sono novità importanti, come il nuovo modello 730 e una stretta sui bonus fiscali. I contribuenti devono già prepararsi a rispettare le date stabilite e a capire come cambieranno le procedure quest’anno.

È arrivata, diffusa dall'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione delle versioni preliminari dei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 2025. In questo modo i contribuenti potranno orientarsi sulle regole da seguire per l’adempimento fiscale. Le nuove istruzioni tengono conto sia delle modifiche introdotte dall’ultima manovra economica sia del percorso di revisione del sistema tributario. I redditi che i contribuenti hanno ottenuto nel corso del 2025 dovranno essere dichiarati attraverso il Modello 7302026. Dal nuovo modello 730 alla stretta sui bonus Questo strumento non è utile soltanto per comunicare all’erario le somme percepite, ma rappresenta anche il canale principale per recuperare le agevolazioni fiscali, come quelle legate alle spese sanitarie o agli interessi pagati sui mutui immobiliari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dichiarazione dei redditi, novità e scadenze da rispettare: dal nuovo modello 730 alla stretta sui bonus

Approfondimenti su Dichiarazione Redditi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730 per il 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Dichiarazione Redditi

Argomenti discussi: Dichiarazione dei redditi e Modello 730: le scadenze e le novità; Modelli dichiarativi 2026: novità per 730 e per modello Redditi; Dichiarazione dei redditi 2026: le bozze aggiornate dei modelli; Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito.

Dichiarazione dei redditi, novità e scadenze da rispettare: dal nuovo modello 730 alla stretta sui bonusÈ arrivata, diffusa dall'Agenzia delle Entrate, la pubblicazione delle versioni preliminari dei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al 2025. In questo modo i ... ilmessaggero.it

Dichiarazione dei redditi 2026, Modello 730: novità, scadenze e cosa saperePer i figli tra 21 e 30 anni, la detrazione non è un importo fisso: il valore teorico di 950 euro si riduce progressivamente con l’aumentare del reddito del genitore, secondo una formula che tiene ... tg24.sky.it

Forfettari, rendere più completa la dichiarazione dei redditi precompilata: questo uno degli obiettivi delineati dal PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028. Ai dati di fatture, corrispetti facebook

Partite IVA in regime forfettario, nella dichiarazione dei redditi precompilata si punta a inserire nuovi dati. I dettagli arrivano dall'Agenzia delle Entrate nel PIAO pubblicato il 4 febbraio 2026 - Dichiarazione dei redditi / Pubblico, Agenzia delle… x.com