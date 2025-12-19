caso orlandi una donna indagata per false informazioni al pm

Una donna è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Le sarebbe contestato il reato di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini sulla scomparsa della cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno 1983 quando aveva 15 anni, sono state riaperte nel 2023 dalla Procura di Roma e sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale. Le indagini alla Casa del Jazz. Di recente si erano sollevate le ipotesi che il corpo di Emanuela Orlandi si potesse trovare alla Casa del Jazz, punto di riferimento della cultura romana all’inizio di via Cristoforo Colombo, sorta su un bene confiscato alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

