Quindici processo sulle false residenze alle amministrative 2020 | in aula il luogotenente dei Carabinieri

A Quindici, nel processo sulle false residenze alle elezioni del 2020, è comparso oggi in tribunale il luogotenente dei Carabinieri. I pm sostengono che i fatti siano legati a un giro di trasferimenti di residenza fittizi, utili a influenzare i risultati elettorali. Durante l’udienza, sono state ascoltate le testimonianze di alcuni testimoni e sono stati esaminati documenti che dimostrano le pratiche sospette. La vicenda riguarda un gruppo di quindici persone sospettate di aver manipolato i dati anagrafici. La prossima udienza è già fissata.

Quindici (Avellino), 18 febbraio 2026 – Si è svolta oggi una nuova udienza nel processo che coinvolge quindici imputati accusati di aver falsificato i trasferimenti di residenza in occasione delle elezioni amministrative del 2020. In aula è stato sentito il luogotenente, già comandante della stazione di Quindici, il quale ha descritto gli accertamenti da lui compiuti in seguito a segnalazioni relative a presunti abusi. Il testimone ha spiegato di aver avviato le verifiche in un momento successivo alla tornata elettorale, in risposta a notizie di stampa che sollevavano il sospetto di irregolarità riguardanti i trasferimenti di residenza. Il processo è stato rinviato al 20 maggio quando verranno ascoltati altri testimoni.