A Santo Spirito nascerà uno spazio per gli under 35

A Santo Spirito nascerà uno spazio dedicato agli under 35, destinato a diventare un punto di ritrovo per giovani interessati a attività sociali, artistiche e culturali. La struttura sarà un luogo in cui si potranno organizzare progetti e iniziative, creando uno spazio di confronto e creatività per i giovani della zona. L'apertura è prevista per i prossimi mesi.

Firenze, 2 marzo 2026 – Diventerà luogo di incontro e di progettazione sociale, artistica e culturale. Si tratta di uno spazio, ora inutilizzato, che si trova in piazza Santo Spirito e che l'amministrazione ha deciso di destinare agli under 35. E' stato pubblicato l'avviso per 'Santo Spirito Living Room', il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale, per l'assegnazione del luogo in questione, un open space di circa 35 metri quadrati, recentemente ristrutturato, a giovani under 35. 60mila euro la cifra destinata a chi si occuperà dello spazio.