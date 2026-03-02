Firenze Massimo Ghini in scena con ‘Il vedovo’

A Firenze, dal 6 all'8 marzo, il teatro Verdi ospita lo spettacolo ‘Il vedovo’. Massimo Ghini interpreta il ruolo principale e cura anche la regia, accanto a Galatea Ranzi. Lo spettacolo si ispira al celebre film di Dino Risi e rappresenta un ritorno alla commedia all'italiana. La produzione vede protagonisti un attore e una attrice che portano in scena il testo sul palcoscenico.

Firenze, 2 marzo 2026 - Dal celebre film di Dino Risi un ritorno alla commedia all'italiana. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo al teatro Verdi di Firenze Massimo Ghini con Galatea Ranzi portano in scena 'Il vedovo', per la regia di Massimo Ghini. Spettacoli alle ore 20,45, domenica alle ore 16,45. Adattamento di Ennio Coltorti e Gianni Clementi, costumi di Paola Romano, assistente alla regia Diego Sebastian Misasi, con la partecipazione di Pier Luigi Misasi e con Leonardo Ghini, Diego Sebastian Misasi, Giulia Piermarini, Tony Rucco, Luca Scapparone. Rispettando al massimo l'intreccio comico della "commedia all'italiana" e trasformando in...