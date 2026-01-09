Massimo Ghini in scena a Santa Croce sull' Arno con ' Il vedovo'
Mercoledì 14 gennaio, il Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno ospita Massimo Ghini in scena con
Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno mercoledì 14 gennaio terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio scenico alla grande commedia cinematografica all'Italiana e in particolare all'omonimo film diretto da Dino Risi. Con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, la partecipazione di Pier Luigi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: La stagione del teatro Pirandello entra nel vivo: in scena Massimo Ghini con "Il vedovo"
Leggi anche: Massimo Ghini al Golden: la grande commedia all’italiana con "il vedovo"
“Il vedovo”, Massimo Ghini riporta in scena la commedia all’italiana; “Il vedovo”: metti un Capodanno a teatro con Massimo Ghini; Grande successo delle festività natalizie e nuovi appuntamenti nel fine settimana di San Giovanni Valdarno; Massimo Ghini inaugura il cartellone di San Giovanni con Il vedovo.
Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Il vedovo con Massimo Ghini - Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio al celebre film di Dino Risi ... gonews.it
Massimo Ghini in scena a Bologna: intensità e carisma ne 'Il Vedovo' - Massimo Ghini in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo 'Il Vedovo'. mentelocale.it
Ghini: "Spero di meritare Sordi per tutta la vita" - L’attore al Celebrazioni per San Silvestro e inizio anno con ’Il vedovo’ di Dino Risi: "Segna l’inizio della commedia all’italiana" ... msn.com
Teatro Masaccio: Massimo Ghini inaugura il cartellone con “Il vedovo” - facebook.com facebook
“Il vedovo”, Massimo Ghini riporta in scena la commedia all’italiana x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.