Massimo Ghini in scena a Santa Croce sull' Arno con ' Il vedovo'

Da pisatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 14 gennaio, il Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno ospita Massimo Ghini in scena con

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno mercoledì 14 gennaio terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio scenico alla grande commedia cinematografica all'Italiana e in particolare all'omonimo film diretto da Dino Risi. Con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, la partecipazione di Pier Luigi. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

“Il vedovo”, Massimo Ghini riporta in scena la commedia all’italiana; “Il vedovo”: metti un Capodanno a teatro con Massimo Ghini; Grande successo delle festività natalizie e nuovi appuntamenti nel fine settimana di San Giovanni Valdarno; Massimo Ghini inaugura il cartellone di San Giovanni con Il vedovo.

massimo ghini scena santaAl Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Il vedovo con Massimo Ghini - Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno  terzo appuntamento della prosa con Il vedovo, omaggio al celebre film di Dino Risi ... gonews.it

massimo ghini scena santaMassimo Ghini in scena a Bologna: intensità e carisma ne 'Il Vedovo' - Massimo Ghini in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con lo spettacolo 'Il Vedovo'. mentelocale.it

massimo ghini scena santaGhini: "Spero di meritare Sordi per tutta la vita" - L’attore al Celebrazioni per San Silvestro e inizio anno con ’Il vedovo’ di Dino Risi: "Segna l’inizio della commedia all’italiana" ... msn.com

